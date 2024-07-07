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00:00, 8 июля 2024Россия

Двигатель самолета задымился после посадки в Пулково

СК: на стоянке аэропорта Пулково произошло задымление двигателя самолета «Ямал»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На стоянке аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге произошло задымление двигателя пассажирского самолета авиакомпании «Ямал». Об этом сообщает западное МСУТ СК России в Telegram-канале.

Борт выполнял рейс «Салехард — Санкт-Петербург». Как уточнили в ведомстве, все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, никто не пострадал.

По факту инцидента начали доследственную проверку. Следователи проводят осмотр самолета, причины устанавливаются.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании United Airlines загорелся перед взлетом в аэропорту Чикаго. Лайнер Airbus A320, на борту которого находились 148 пассажиров и пять членов экипажа, следовал в международный аэропорт Сиэтл-Такома 27 мая. Перед отправлением у воздушного судна вспыхнул двигатель.

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      Юлия Мискевич
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