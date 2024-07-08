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13:13, 8 июля 2024Мир

МИД Китая назвал НАТО реальным источником угрозы для мира

Представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал НАТО реальным источником угрозы для мира

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Блок НАТО представляет собой реальный источник угроз для глобального мира, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Его цитирует РИА Новости.

«НАТО — продукт холодной войны и крупнейший в мире военный союз», — сказал китайский дипломат, назвав Североатлантический альянс «реальным источником рисков, угрожающих глобальному миру и стабильности».

Представитель МИД Китая также призвал НАТО «избавиться от менталитета холодной войны» и не эскалировать политическую напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель примет участие в саммите НАТО, в ходе которого он также обсудит расширение военного сотрудничества в рамках отношений между Россией и КНДР.

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      Виктория Кондратьева
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