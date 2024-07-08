МИД Китая назвал НАТО реальным источником угрозы для мира

Представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал НАТО реальным источником угрозы для мира

Блок НАТО представляет собой реальный источник угроз для глобального мира, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Его цитирует РИА Новости.

«НАТО — продукт холодной войны и крупнейший в мире военный союз», — сказал китайский дипломат, назвав Североатлантический альянс «реальным источником рисков, угрожающих глобальному миру и стабильности».

Представитель МИД Китая также призвал НАТО «избавиться от менталитета холодной войны» и не эскалировать политическую напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель примет участие в саммите НАТО, в ходе которого он также обсудит расширение военного сотрудничества в рамках отношений между Россией и КНДР.