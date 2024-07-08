Названа причина участия Южной Кореи в предстоящем саммите НАТО

Президент Южной Кореи обсудит отношения между Россией и КНДР в ходе саммита НАТО

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель примет участие в саммите НАТО, в ходе которого он также обсудит расширение военного сотрудничества в рамках отношений между Россией и КНДР. Об этом со ссылкой на первого заместителя советника по нацбезопасности Ким Тхэ Хе сообщает агентство Yonhap.

«Мы направим решительный сигнал относительно военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей и обсудим пути укрепления сотрудничества между союзниками по НАТО и Южной Кореей, Японией, Австралией и Новой Зеландией», — анонсировал он.

Саммит пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Уточняется, что основными темами мероприятия станут Украина, Россия, и вопрос расходов стран Европы на оборону. Также страны НАТО по итогам саммита намерены выступить с критикой Китая за якобы оказание Пекином помощи России в ведении специальной военной операции.