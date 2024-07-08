Стало известно о планах НАТО раскритиковать КНР за поддержку России

WSJ: НАТО на саммите в Вашингтоне хочет раскритиковать КНР за поддержку России

Страны НАТО по итогам саммита Североатлантического альянса намерены выступить с критикой Китая за якобы оказание Пекином помощи России в ведении специальной военной операции. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Саммит пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Как уточняет издание, помимо Китая, основными темами станут Украина, Россия и вопрос расходов Европы на оборону.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит способствовать политическому урегулированию конфликта на Украине.

До этого официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала НАТО задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о роли альянса в конфликте.