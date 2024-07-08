Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:50, 8 июля 2024Мир

Стало известно о планах НАТО раскритиковать КНР за поддержку России

WSJ: НАТО на саммите в Вашингтоне хочет раскритиковать КНР за поддержку России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Страны НАТО по итогам саммита Североатлантического альянса намерены выступить с критикой Китая за якобы оказание Пекином помощи России в ведении специальной военной операции. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Саммит пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Как уточняет издание, помимо Китая, основными темами станут Украина, Россия и вопрос расходов Европы на оборону.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит способствовать политическому урегулированию конфликта на Украине.

До этого официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала НАТО задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о роли альянса в конфликте.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудницу «Матч ТВ» рядом с «Останкино» изнасиловали три мигранта. На случившееся отреагировали Канделаки и Бастрыкин

      Мужчина пожаловался на отказывающуюся от орального секса жену и получил совет

      Тюремщица ввязалась в преступную деятельность заключенного и вышла за него замуж

      Причину поражения «Нацобъединения» раскрыли

      Стало известно о планах НАТО раскритиковать КНР за поддержку России

      В МИД России назвали невозможным возвращение в Совет Европы

      В России прокомментировали вопрос о возможном снятии моратория на смертную казнь

      ИИ оказался недостижим юмор

      Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в бикини

      Российские военные уничтожили наемника ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше