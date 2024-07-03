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19:50, 3 июля 2024Мир

Китай обязался прилагать усилия для урегулирования конфликта на Украине

Си Цзиньпин: Китай продолжит способствовать урегулированию конфликта на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Китай продолжит способствовать политическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, передает ТАСС.

«Китай всегда стоял на правильной стороне истории, настаивая на установлении мира и содействии переговорам», — отметил он.

Пекин готов продолжать прилагать усилия для продвижения политического разрешения украинского кризиса и других региональных проблем, подчеркнул китайский лидер. Он добавил, что поддерживает Россию в борьбе с незаконными односторонними санкциями и гегемонизмом.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала НАТО задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о роли альянса в конфликте. Помимо этого, представитель китайского внешнеполитического ведомства обвинила Североатлантический альянс во вмешательстве во внутренние дела Китая, а также искажении и дискредитации его внутренней и внешней политики.

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      Лина Пивоварова
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