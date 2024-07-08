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16:31, 8 июля 2024Россия

Минобороны обвинило ВСУ в применении отравляющих веществ против российских политиков

Кириллов: ВСУ применяют токсичные вещества против российских политиков

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Помимо военных действий, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют отравляющие токсичные вещества против российских политиков на взятых под контроль территориях. С обвинением в адрес Киева выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга, сообщило Минобороны России в Telegram.

По его словам, Украина регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. С начала спецоперации специалисты зафиксировали более 400 случаев применения бойцами ВСУ нелетальных химикатов. Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что большинство из них подтвердили исследования в лаборатории оборонного ведомства.

Генерал-лейтенант добавил, что украинские военные также неоднократно пытались разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По словам Кириллова, это создает угрозу химического поражения мирного населения.

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Ранее полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что ВСУ применили химическое оружие против российских войск в районе города Липцы Харьковской области. Он не назвал дату атаки, однако подчеркнул, что она готовилась как минимум месяц. Как рассказал военные обозреватель, у надышавшихся отравляющим веществом военных начался рвотный рефлекс.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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