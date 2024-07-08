Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:59, 8 июля 2024Россия

Минобороны заявило о найденной под Авдеевкой лаборатории ВСУ по производству химоружия

Кириллов: под Авдеевкой найдена лаборатория ВСУ по производству химоружия

Фото: Alina Smutko / Reuters

При проведении инженерной разведки под Авдеевкой обнаружена лаборатория Вооруженных сил Украины (ВСУ) по производству химического оружия Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга, сообщило Минобороны России в Telegram.

По его совам, лабораторию с химическим оборудованием нашли на первом этаже разрушенного здания. Прибывшая на место мобильная диагностическая группа войск РХБЗ осмотрела помещения, в которых обнаружила «полупромышленный ротационный испаритель, фильтрационную вытяжную систему, химические реакторы, баллоны с углекислотой, а также стеллажи с лабораторной посудой и реактивами». Помимо этого, внутри находились защитные средства, в том числе противогазы американского и защита для кожи польского производства.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане вышли на свободу братья устроивших нападение на синагогу и храм. Все они — сыновья экс-главы района

      В Минобороны рассказали об использовании ВСУ химикатов

      В Зоосад Деда Мороза прибыли олени Путина

      Зеленский заявил о разработке механизма сбивания российских ракет Польшей

      Продажи машин одного китайского бренда в России рекордно выросли

      Тренер назвала пять упражнений для ускорения похудения

      Коробку с битым фарфором продали на аукционе за 22 миллиона рублей

      Минобороны заявило о найденной под Авдеевкой лаборатории ВСУ по производству химоружия

      Путин поручил внести одно изменение при выплате материнского капитала

      Премьер Индии поделился планами по дальнейшему сотрудничеству с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше