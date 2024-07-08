Минобороны заявило о найденной под Авдеевкой лаборатории ВСУ по производству химоружия

Кириллов: под Авдеевкой найдена лаборатория ВСУ по производству химоружия

При проведении инженерной разведки под Авдеевкой обнаружена лаборатория Вооруженных сил Украины (ВСУ) по производству химического оружия Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга, сообщило Минобороны России в Telegram.

По его совам, лабораторию с химическим оборудованием нашли на первом этаже разрушенного здания. Прибывшая на место мобильная диагностическая группа войск РХБЗ осмотрела помещения, в которых обнаружила «полупромышленный ротационный испаритель, фильтрационную вытяжную систему, химические реакторы, баллоны с углекислотой, а также стеллажи с лабораторной посудой и реактивами». Помимо этого, внутри находились защитные средства, в том числе противогазы американского и защита для кожи польского производства.