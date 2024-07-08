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09:45, 9 июля 2024Наука и техника

Созданы мыши с человеческим иммунитетом

Созданы мыши с человеческой иммунной системой и кишечным микробиомом

Фото: murat photographer / Shutterstock / Fotodom

Ученые Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио создали гуманизированную модель мыши с человеческой иммунной системой и кишечным микробиомом. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.

Стволовые клетки человека, выделенные из пуповинной крови, были введены в левый желудочек сердца иммунодефицитных мутантных мышей NSG W41. Через несколько недель после того, как трансплантат прижился, животных обработали 17b-эстрадиолом (E2), самой мощной и распространенной формой эстрогена в организме. Он повышает выживаемость человеческих стволовых клеток, усиливает дифференциацию В-лимфоцитов и выработку антител к вирусам и бактериям.

Полученные гуманизированные мыши, названные TruHuX, обладают полностью развитой иммунной системой человека, включая лимфатические узлы, герминативные центры, В-лимфоциты и плазматические клетки. У этих мышей также вырабатываются высокоспецифичные антитела и аутоантитела, идентичные человеческим.

Мыши THX способны вырабатывать нейтрализующие антитела к Salmonella Typhimurium и вирусу SARS-CoV-2 после вакцинации. Они также могут развивать полноценный аутоиммунитет, характерный для системной волчанки, после инъекции пристана — терпеноидного алкана, вызывающего аутоиммунные заболевания.

По мнению авторов, мыши THX открывают новые возможности для разработки иммунотерапии и вакцин, а также моделирования человеческих заболеваний. Это также может снизить необходимость использования нечеловеческих приматов в биомедицинских исследованиях.

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      Александр Еникеев
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