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19:03, 8 июля 2024Моя страна

На российском фестивале приготовили 100 литров окрошки

На российском Бажовском фестивале для гостей приготовили 100 литров окрошки

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Всероссийский Бажовский фестиваль состоялся в Пластовском районе. Подробности публикует портал «Хорошие новости».

Ежегодный фестиваль прошел в юбилейный раз — ему исполнилось 30 лет. На этот раз на нем собрались 65 тысяч гостей из 30 регионов России и других стран. Мероприятие также посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Основная наша задача — из поколения в поколение передавать наши народные и культурные традиции», — отметил он.

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Согласно материалу, в ходе праздничных мероприятий для гостей приготовили 100 литров окрошки-покосницы и раздавали ее бесплатно. Кроме того, на фестивале прошел конкурс семейных традиционных коллективов «Самоцветы России», приуроченный к Году семьи, а также семейные первенства «В каждой избушке свои игрушки» и «Хороша ли ваша семеюшка», конкурс подворий «Бажовский каравай» и интерактивные программы «В ночь на Ивану Купалу».

Вдобавок гости смогли увидеть работы лучших мастеров традиционных промыслов и ремесел России. В этом году на Южном Урале собрались более 800 мастеров-ремесленников со всей страны, от Калининграда до Сибири. В честь 30-летнего юбилея фестиваля прошли мастер-классы «Портрет мастера» и массовое плетение веков. Для самых юных посетителей работала игровая площадка «Веретень».

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии состоится фестиваль воздушных шаров «Небо 5642». Фестиваль, который проведут 5-7 июля в комплексе «Гедуко», приурочен ко Дню семьи, любви и верности.

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      Карина Черных
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