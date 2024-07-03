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16:51, 3 июля 2024Моя страна

В Кабардино-Балкарии проведут фестиваль воздушных шаров

В Кабардино-Балкарии проведут фестиваль воздушных шаров «Небо 5642»

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии состоится фестиваль воздушных шаров «Небо 5642». Об этом сообщает информационное агентство «Кабардино-Балкария».

Выяснилось, что фестиваль, который проведут 5-7 июля в комплексе «Гедуко», приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Посетителей ждет программа для всей семьи: финал республиканского конкурса «Лучшая молодая образцовая семья», полеты аэростатов, скорость картинга и азарт лазертага, мастер-классы и детская анимационная программа.

В июне также сообщалось, что в Приэльбрусье на высоте 2350-3500 метров над уровнем моря пройдет музыкальный фестиваль «Звуки Эльбруса». Отмечается, что он станет самым высокогорным в России.

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      Карина Черных
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