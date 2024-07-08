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18:10, 8 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали число передаваемых Польшей истребителей

Офис Зеленского: Польша рассмотрит передачу не менее одной эскадрильи МиГ-29

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша может передать Украине не менее 14 истребителей МиГ-29, что составит одну эскадрилью. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

«Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29», — указано в сообщении ведомства. Отмечается, что поставка истребителей возможна в рамках подписанного между странами соглашения о безопасности.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Варшава готова рассмотреть возможность передачи Украине истребителей МиГ, если Североатлантический альянс разрешит заменить самолеты. Он также подчеркнул, что подобная инициатива «не может быть реализована с потерями для безопасности Польши».

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      Валентин Карант
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