Премьер Польши допустил передачу МиГ Украине при одном условии

Премьер Туск: Польша передаст Украине МиГ, если НАТО разрешит заменить самолеты

Польша готова рассмотреть возможность передачи Украине истребителей МиГ, если Североатлантический альянс разрешит заменить самолеты. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает TVP Info.

«Варшава на сегодняшний день не сможет просто передать Киеву МиГ, потому что они участвуют в патрулировании польского неба в рамках программы НАТО Air Policing. Но мы решили, что как только альянс позволит заменить их какими-то другими самолетами, то я буду убеждать польское командование, чтобы они приняли это решение», — рассказал премьер.

Он также подчеркнул, что подобная инициатива «не может быть реализована с потерями для безопасности Польши».

Ранее Украина и Польша заключили соглашение о безопасности. Соглашение было подписано в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.