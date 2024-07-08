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15:14, 8 июля 2024Экономика

Некоторым россиянам поднимут пенсии

Юрист Антонова: работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В России с 1 августа работающим пенсионерам скорректируют пенсии. Об этом заявила ведущий юрист ЕЮС Марина Антонова. Ее прогноз цитирует «Life.ru».

По ее словам, сумму перерасчета определят по формуле с учетом взносов, сделанных за пенсионера в 2023 году. Максимальная доплата к пенсии равняется 399,15 рубля. Эту корректировку проведут автоматически — никаких заявлений писать не нужно.

Кроме того, с 1 июля в России отменили банковские комиссии с обязательных коммунальных платежей. Соответствующий закон касается пенсионеров, а также малообеспеченных семей с детьми. В целом же банки имеют право на комиссию при перечислении денег за ЖКУ в размере от 0,5 до 2 процентов от каждого платежа.

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Есть изменения и на уровне регионов. В Ярославской области с 1 августа введут единовременную выплату на покупку одежды для посещения учебных и спортивных занятий. На нее могут рассчитывать многодетные малоимущие семьи. Речь идет о выделении пяти тысяч рублей на каждого ребенка, если средний доход на члена семьи оказывается не больше 15 тысяч 144 рублей.

По словам юриста Елены Кузнецовой, в Челябинской области также введена похожая выплата, но уже в 10 тысяч рублей.

Совет Федерации 3 июля согласился с необходимостью возврата индексации пенсий работающим россиянам. С 1 января 2025 года работающим пенсионерам начнут выдавать страховую пенсию, фиксированную выплату, а также сумму их индексации.

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