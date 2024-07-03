Совфед одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам

Совфед: индексацию пенсий работающим пенсионерам вернут с 2025 года

Совет Федерации одобрил проект возврата индексации пенсий работающим россиянам. Об этом сообщает РИА Новости.

Индексацию вернут с 2025 года. Соответствующее предложение внес на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) президент России Владимир Путин. По его словам, будет действительно справедливо, если пенсии будут повышаться и у тех, кто продолжает работать.

После 1 января 2025 года работающим пенсионерам будут выплачивать страховую пенсию, фиксированную выплату и сумму их индексации. Ее будут рассчитывать исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой в период работы страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Будут также учтены все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчет.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, возвращающий индексацию пенсий работающим пенсионерам, в конце июня 2024 года. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, после индексации выплата работающим пенсионерам увеличится как минимум на 1,3 тысячи рублей. Индексация начнется с 1 февраля 2025 года и затронет пенсии 7,87 миллиона граждан пенсионного возраста, которые продолжают трудиться.