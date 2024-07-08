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07:05, 8 июля 2024Забота о себе

Объяснена одержимость некоторых людей необычным секс-фетишем

Фото: Unsplash

Секс-эксперт Несс Купер объяснила одержимость некоторых людей фут-фетишем. Ее слова приводит издание Metro.

По словам Купер, причину появления столь необычного секс-фетиша можно поискать в детстве — у человека формируется привязанность к ногам, когда он ползает вокруг них в младенчестве, что и приводит к положительным ассоциациям в будущем. «Некоторые считают, что ступни в чем-то похожи на гениталии: пальцы выглядят фаллическими, а своды и складки стопы напоминают вульву», — рассказала она.

Секс-эксперт также обратила внимание на то, что ноги могут выделять феромоны и запах, схожий с ароматом гениталий, что также может привести к возбуждению и формированию пристрастия.

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Ранее мужчины, которые испытывают возбуждение от вида женских ног, объяснили свое пристрастие. «В поцелуях ног есть нечто такое, что заставляет тебя показать, как сильно ты ценишь каждый дюйм ее тела», — рассказал 40-летний Джереми.

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      Александра Лисица
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