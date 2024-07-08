Объяснена одержимость некоторых людей необычным секс-фетишем

Секс-эксперт Несс Купер объяснила одержимость некоторых людей фут-фетишем. Ее слова приводит издание Metro.

По словам Купер, причину появления столь необычного секс-фетиша можно поискать в детстве — у человека формируется привязанность к ногам, когда он ползает вокруг них в младенчестве, что и приводит к положительным ассоциациям в будущем. «Некоторые считают, что ступни в чем-то похожи на гениталии: пальцы выглядят фаллическими, а своды и складки стопы напоминают вульву», — рассказала она.

Секс-эксперт также обратила внимание на то, что ноги могут выделять феромоны и запах, схожий с ароматом гениталий, что также может привести к возбуждению и формированию пристрастия.

Ранее мужчины, которые испытывают возбуждение от вида женских ног, объяснили свое пристрастие. «В поцелуях ног есть нечто такое, что заставляет тебя показать, как сильно ты ценишь каждый дюйм ее тела», — рассказал 40-летний Джереми.