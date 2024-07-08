Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:39, 8 июля 2024Экономика

Одной категории россиян захотели бесплатно выдавать жилье

Россиянам, лишившимся жилья при ЧС, предложили выдавать новое бесплатно

Фото: Кирилл Пономарёв / «Лента.ру»

Россиянам, которые лишились жилья при чрезвычайных ситуациях (ЧС), предложили выдавать новое взамен утраченного бесплатно. Соответствующий законопроект в понедельник, 8 июля, будет внесен в Госдуму депутатами ЛДПР, пишут «Известия».

Согласно документу, одна категория россиян сможет получить за счет федерального бюджета сертификат на покупку недвижимости. Порядок их выдачи будет определять правительство. По словам авторов инициативы, до 2023 года в РФ действовало постановление правительства, регламентирующее выпуск для лишившихся жилья из-за ЧС специальных сертификатов. Сейчас оно утратило силу, поскольку было принято решение, что власти регионов вместе со страховыми компаниями должны разрабатывать программы по возмещению данного ущерба.

Депутаты пояснили, что имеющихся мер недостаточно, так как участие граждан в программе носит добровольный характер, а те, кто не застраховал жилье, могут рассчитывать на помощь за счет средств бюджетов по социальным нормам. Кроме того, авторы законопроекта предложили закрепить право на бесплатное жилье для жителей Орска, потерявших прежнее из-за наводнения в апреле.

Материалы по теме:
Жилищная субсидия: что это, кому положена, как оформить и получить выплату
Жилищная субсидия:что это, кому положена, как оформить и получить выплату
4 июня 2024
Забытый формат жилья из СССР внезапно вновь популярен у россиян. Почему квартиры в два этажа опять в моде?
Забытый формат жилья из СССР внезапно вновь популярен у россиян.Почему квартиры в два этажа опять в моде?
8 июня 2024

Некоторые депутаты поддержали возвращение жилищных сертификатов, однако часть других, несмотря на актуальность проблемы, отметила, что правительство вряд ли поддержит эту инициативу, потому что они потребуют выделения больших сумм из бюджета, особенно в условиях сокращения льготной ипотеки. Решить проблему, по словам последних, удастся за счет системного строительства арендного жилья — его в России, в отличие от других государств, сейчас мало.

Ранее стало известно, что бывшим членам семьи собственникам приватизированного жилья, изъятого в связи с дальнейшим сносом или реконструкцией, решили выдавать новое из муниципального фонда.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ пресекла попытку угона на Украину Ту-22М3

      В США заявили о наступлении политической нестабильности во Франции

      ВСУ начали использовать самолеты с летчиками в кабине для уничтожения дронов

      Японии разрешат посылать войска в одну страну

      Одной категории россиян захотели бесплатно выдавать жилье

      Российские банки резко нарастили продажи просроченных долгов

      В Госдуме заявили о поражении Макрона

      Пожилые партнеры с разными темпераментами научились находить компромисс в постели

      Освободившийся из колонии экс-губернатор Белых вновь пришел в суд

      Боец ВСУ назвал власти Украины пропитыми дегенератами и обвинил их в потере территорий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше