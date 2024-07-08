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10:29, 8 июля 2024Мир

Орбан отправился в США после Китая

Премьер Венгрии Орбан отправился в Вашингтон после визита в Китай
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Вашингтон после визита в Китай. Об этом венгерский политик заявил на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Следующая остановка: Вашингтон», — сообщил глава венгерского правительства.

8 июля Орбан прибыл в Пекин. Как отметили в Венгрии, «миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается». По информации МИД Китая, политик обсудит с Си Цзиньпином вопросы, представляющие общий интерес. Политики встретились в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине.

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      Семен Александров
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