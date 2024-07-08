Пассажиры устроили массовую драку из-за мест в салоне самолета и сорвали рейс

Пассажиры Ryanair устроили массовую драку во время полета из Агадира в Лондон

Пассажиры авиакомпании Ryanair устроили массовую драку во время полета из-за мест в салоне и сорвали рейс. Подробностями истории поделился британский таблоид The Sun.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Агадира, Марокко, в Лондон. Как пишет источник, конфликт начался с того, что молодой человек попросил попутчицу поменяться с ним местом, чтобы он мог сидеть с женой и маленькими детьми. Женщина, которая путешествовала с дочерью, отказала ему, после чего семьянин начал ей угрожать. После взлета, как только погасло табло «пристегните ремни», муж пассажирки встал на защиту супруги и полез в драку.

«Они пытались ударить друг друга. Одна из семей была частью большой группы, поэтому к ней начали присоединяться и другие пассажиры, — рассказал журналистам один из очевидцев произошедшего. — Затем у женщины в ряду сзади из-за этого началась паническая атака. Она кричала, а дети плакали. Это было похоже на эффект снежного кома».

По данным издания, самолету пришлось совершить вынужденную посадку в Марракеше. Там его встретила марокканская полиция, которая вывела из самолета девять человек, участвовавших в потасовке.

В мае два пассажира авиакомпании Eva Air устроили драку на борту самолета из-за работающего кондиционера. Один из дебоширов включил устройство, а второй, сидевший рядом, попытался его выключить. После этого один из мужчин начал бить другого на полу салона лайнера.