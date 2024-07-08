Певца Мазаева выписали из больницы в Калининграде

Солиста группы «Моральный кодекс», певца Сергея Мазаева выписали из больницы в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организатора концертов исполнителя.

Собеседник агентства уточнил, что Мазаев и его группа уехали из Калининградской области. Несостоявшийся 4 июля концерт перенесен. Точная дата нового выступления станет известна 8 июля.

Ранее Мазаева экстренно доставили в реанимацию перед концертом в Светлогорске Калининградской области. Выступление артиста отменили. Позже стало известно, что солист «Морального кодекса» находится под контролем врачей в БСМП (больнице скорой помощи) города Калининграда. Предварительно, у певца выявили острый приступ панкреатита, который удалось купировать, сообщила представитель артиста Ирина Беляева.