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13:06, 8 июля 2024Путешествия

Пилотов российского самолета попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего из Мурманска в Москву самолета попытались ослепить лазером

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Пилотов самолета российской авиакомпании, летевшего из Мурманска в Москву, попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел в понедельник, 8 июля, в районе аэродрома Шереметьево на высоте около 914 метров. Экипаж доложил об освещении лазером зеленого цвета, но, несмотря на это, решил следовать на аэродром назначения.

Ранее самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Москву, резко сменил курс и сел в Волгограде. Пассажирам сообщили, что это произошло «по техническим причинам», не уточнив детали.

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      Алина Черненко
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