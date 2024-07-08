Площадь лесного пожара в российском регионе увеличилась

Бойко: площадь пожара в бухте Инал увеличилась до шести тысяч квадратных метров

Площадь лесного пожара в бухте Инал увеличилась до шести тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава муниципального образования Туапсинский район Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

«В тушении задействованы 65 человек и девять единиц техники. Площадь возгарания составляет 0,6 Га. Ведутся работы по ликвидации пожара», — написал Бойко.

Ранее сообщалось, что в бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края произошел лесной пожар из-за запущенной туристами сигнальной ракеты. Всего их взлетело три. Две упали в море, а третья угодила в лес.