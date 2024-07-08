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02:07, 8 июля 2024Россия

Площадь лесного пожара в российском регионе увеличилась

Бойко: площадь пожара в бухте Инал увеличилась до шести тысяч квадратных метров

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Площадь лесного пожара в бухте Инал увеличилась до шести тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава муниципального образования Туапсинский район Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

«В тушении задействованы 65 человек и девять единиц техники. Площадь возгарания составляет 0,6 Га. Ведутся работы по ликвидации пожара», — написал Бойко.

Ранее сообщалось, что в бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края произошел лесной пожар из-за запущенной туристами сигнальной ракеты. Всего их взлетело три. Две упали в море, а третья угодила в лес.

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      Евгений Силаев
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