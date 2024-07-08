По делу о хищении миллиарда рублей по военным контрактам оглашен приговор

Суд вынес приговор фигурантам дела о хищениях в МКБ «Компас»

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор фигурантам уголовного дела о хищениях при поставках комплектующих для нужд министерств обороны нескольких иностранных государств. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Семеро подсудимых признаны виновными в особо крупном мошенничестве, совершенном в «Московском конструкторском бюро "Компас"» (МКБ «Компас»), входящем в госкорпорацию «Ростех». Конвой взял под стражу в зале суда бывшего гендиректора предприятия Мурада Сафина, которому суд назначил семь лет лишения свободы в колонии. С учетом того, что он провел длительное время в СИЗО, то ему осталось отсидеть полгода. Глава «Промпоставка» Руслан Сулейманов осужден на пять лет и девять месяцев — этот срок он уже отбыл. Остальные получили меньшие сроки. Суд удовлетворил иск МКБ «Компас» и взыскал с фигурантов дела почти миллиард рублей. Эта сумма может быть погашена за счет торгового центра Сафина, расположенного в центре Москвы. Здание сейчас находится под арестом.

Это уже второй приговор по делу. Летом 2022 года Мосгорсуд принял решение освободить фигурантов дела из СИЗО под подписку о невыезде после рассмотрения представления прокуратуры и жалобы защиты на приговор Замоскворецкого суда, который снял с них самое тяжкое обвинение в организации и участии в преступном сообществе. Им было назначено наказание от пяти до семи лет заключения за мошенничество, вместо запрашиваемого прокуратурой сроков от 17 до 20 лет.