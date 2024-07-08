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10:51, 8 июля 2024Бывший СССР

Взрывы повредили объект критической инфраструктуры под Сумами

ВСУ: под Сумами из-за взрывов поврежден объект критической инфраструктуры

Фото: Leah Millis / Reuters

В Сумской области из-за взрывов был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщило оперативное командование «Север» Вооруженных сил Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ночью в регионе была объявлена воздушная тревога, местные жители сообщали о серии взрывов.

Какой именно объект был поврежден, не уточняется.

Ранее серия взрывов произошла в Днепропетровской области. Воздушная тревога была также объявлена в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

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      Илья Таксюр
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