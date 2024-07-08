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03:30, 8 июля 2024Из жизни

Порнозвезда во время секса «оторвала кусок» пениса у военного

Фото: Unsplash

Проживающая в США австралийская порнозвезда и блогерша Хейли Дэвис занялась сексом с военнослужащим и оказалась в больнице вместе с ним. Об этом пишет Daily Star.

Женщина, которая за полгода снялась в 300 фильмах для взрослых, рассказала, что недавно сошлась с «по-настоящему сексуальным» военным. Однако их романтическое свидание вскоре «обернулось кошмаром».

Пара занялась страстным сексом, но вскоре оба почувствовали боль. Они пошли в душ и обнаружили, что внутриматочная спираль Дэвис «оторвала кусок» от пениса мужчины. Кроме того, сама порноактриса поняла, что средство контрацепции повредило ей шейку матки.

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Оба сразу же отправились в больницу, где Дэвис удалили спираль, что «выбило ее из строя» на некоторое время. Ее партнер также временно лишился возможности заниматься сексом.

При этом Дэвис сказала, что повреждения оказались не слишком серьезными, и они с военным уже договорились снова встретиться. Однако в следующий раз «будут заниматься этим намного медленнее».

Ранее бывшая тюремщица из Австралии, которая стала успешной порномоделью, рассказала, как оказалась в больнице после секса на первом свидании. Секс-игрушка, которую женщина использовала с партнером, провалилась внутрь нее.

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      Никита Савин
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