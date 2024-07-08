Представитель SHAMAN ответил на сообщения об отъезде певца из-за мобилизации в 2022 году

Представитель SHAMAN опроверг отъезд певца из-за мобилизации в 2022 году

Певец SHAMAN уезжал из России в октябре 2022 года по причине гастролей, сообщил его представитель Антон Коробков-Землянский. В разговоре с «Лентой.ру» он опроверг информацию об отъезде певца из страны из-за начала мобилизации.

Распространенное сообщение не соответствует действительности — 10 октября SHAMAN не мог быть в Белоруссии, потому что он в этот день дал сольный концерт в Новосибирске Антон Коробков-Землянский представитель SHAMAN

«Более того, 11 октября он выступил в Красноярке, 12 октября — в Иркутске, а 14 октября — в Сергиевом Посаде. И только 15 октября — действительно вылетел в Белоруссию, где 15 октября дал сольный концерт в Минске, а 16-го в Гродно. А уже через день он вышел на сцену в родном Новомосковске Тульской области. Все концерты проходили при полном аншлаге, были проданы билеты, свидетелями являются тысячи зрителей. А вся информация к тому же есть на сайте артиста — в архиве афиши гастрольного тура», — объяснил он.

Как сообщила Baza, в сети появилась база россиян, которые покидали страну после начала специальной военной операции (СВО), начала мобилизации и попытки госпереворота главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В списке также есть и SHAMAN, сообщает Telegram-канал. Согласно этой информации, он уехал из России в Белоруссию 10 октября 2022-го по причине «объявления о мобилизации». Указанные представителем артиста даты совпадают с афишей на сайте. Также своем в Telegram-канале в эти дни SHAMAN публиковал посты о концертах в вышеуказанных городах.

Ранее SHAMAN отреагировал на блокировку YouTube-канала.

