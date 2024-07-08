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17:35, 8 июля 2024Мир

Премьер Словакии вернулся к исполнению обязанностей после покушения

Премьер Словакии Фицо вернулся к исполнению своих обязанностей после покушения

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вернулся к исполнению своих обязанностей после совершенного 15 мая покушения на него. Об этом сообщает RTVS.

Политик посетил сельскохозяйственное объединение Agro Voderady в населенном пункте Словенска-Нова-Вес в районе города Трнава.

В ходе визита Фицо прокомментировал ситуацию с импортам сельскохозяйственной продукции с Украины, отметив, что Словакия продолжит настаивать на запрете импорта некоторых товаров и будет защищать своих фермеров.

«Мы не поддаемся модным тенденциям и не отступим, когда речь идет об импорте сельхозпродукции с Украины. Тем не менее существует определенный список», — добавил он.

5 июля Фицо впервые появился на публике после покушения. Он выступил с речью по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия — государственного праздника в Словакии. Во время выступления Фицо отверг прогрессивные и либеральные идеологии, которые, по его словам, «распространяются как рак и подобны яду».

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