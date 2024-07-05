Премьер Словакии Фицо впервые после покушения появился на публике

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо появился на публике впервые после покушения в мае. Об этом сообщает spravy.pravda.sk. Он выступил с речью по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия — государственного праздника в Словакии.

Во время выступления Фицо отверг прогрессивные и либеральные идеологии, которые, по его словам, «распространяются как рак и подобны яду». «Я не хочу, чтобы Словакия оказалась в числе стран, которые создают карикатуру на западную цивилизацию», — сказал он.

Помимо этого, словацкий премьер восхитился венгерским коллегой Виктором Орбаном после его поездки в Киев и Москву. «Если бы мое состояние здоровья позволяло, я был бы рад к нему присоединиться», — сказал он.

15 мая премьера Фицо ранили при стрельбе на месте выездного заседания правительства страны в городе Гандлова. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, после чего политика госпитализировали.