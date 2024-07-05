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23:17, 5 июля 2024Мир

Премьер Словакии выразил восхищение Орбаном после его поездки в Киев и Москву

Премьер Словакии Фицо: восхищаюсь Орбаном после его поездки в Киев и Москву
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо восхитился венгерским коллегой после его поездки в Киев и Москву, передает РИА Новости. Он сказал об этом во время первого публичного выступления после попытки покушения в мае.

«Я хочу выразить восхищение премьеру Венгрии, который не колебался и поехал и в Киев, и в Москву. Если бы мое состояние здоровья позволяло, я был бы рад к нему присоединиться», — заявил он, добавив, что переговоров о мире никогда не бывает много.

Орбан прилетел в российскую столицу 5 июля для переговоров с президентом страны Владимиром Путиным. Премьер-министр Венгрии отметил, что его поездка в Россию является следующим шагом для продолжения «мирной миссии». 2 июля Орбан приезжал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин после переговоров заявил, что с премьер-министром Венгрии состоялся полезный разговор. Он отметил, что в основе двусторонних отношений России и Венгрии лежат здоровый прагматизм и взаимная выгода.

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      Сергей Грехов
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