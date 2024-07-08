Певец Шаляпин признался, что встречался с пожилыми женщинами ради медийности

Российский певец Прохор Шаляпин объяснил свою любовь к пожилым женщинам. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале «ШоуДо».

Шаляпин признался, что заводил отношения с пенсионерками ради поднятия медийности и поддержания скандальной репутации. Это позволяло ему регулярно участвовать в ток-шоу и напоминать о себе, пояснил артист. Певец подчеркнул, что у него не было влиятельных покровителей.

Певец отметил, что стал заложником специфического образа, но при этом ему удалось заработать деньги. «Мне отводили место, как говорится, прости Господи, у параши с этой желтухой. И я вынужден был там сниматься, потому что иначе бы меня забыли, иначе бы я не заработал, иначе бы у меня не было квартиры в Москве», — заключил он.

Ранее Шаляпин рассказал, что получил в наследство от пенсионерок две квартиры.