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13:33, 8 июля 2024Культура

Прохор Шаляпин объяснил свою любовь к пожилым женщинам

Певец Шаляпин признался, что встречался с пожилыми женщинами ради медийности

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский певец Прохор Шаляпин объяснил свою любовь к пожилым женщинам. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале «ШоуДо».

Шаляпин признался, что заводил отношения с пенсионерками ради поднятия медийности и поддержания скандальной репутации. Это позволяло ему регулярно участвовать в ток-шоу и напоминать о себе, пояснил артист. Певец подчеркнул, что у него не было влиятельных покровителей.

Певец отметил, что стал заложником специфического образа, но при этом ему удалось заработать деньги. «Мне отводили место, как говорится, прости Господи, у параши с этой желтухой. И я вынужден был там сниматься, потому что иначе бы меня забыли, иначе бы я не заработал, иначе бы у меня не было квартиры в Москве», — заключил он.

Ранее Шаляпин рассказал, что получил в наследство от пенсионерок две квартиры.

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      Мария Рюрикова
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