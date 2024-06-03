Прохор Шаляпин похвастался наследством от двух пенсионерок

Певец Шаляпин заявил, что получил в наследство от пенсионерок две квартиры

Певец Прохор Шаляпин похвастался, что получил в наследство от пенсионерок две квартиры. Об этом артист рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Одну недвижимость он получил от родной бабушки, а другую — от родственницы своего друга. По словам Шаляпина, от бабушки друга ему досталась квартира в Сочи площадью 400 квадратных метров.

Певец уточнил, что получил такой подарок из-за того, что был любезен с женщиной и помогал ей. Однако квартира принадлежит ему не полностью — второй половиной недвижимости владеет внук пенсионерки. Сейчас вместе с Шаляпиным они сдают это жилье в аренду.

Артист признался, что всегда мечтал о ремонте в стиле «дорого-богато», как у балерины Анастасии Волочковой. Сейчас Шаляпину удалось это воплотить в жизнь — похожим образом он обустроил интерьер в своем жилище.

Ранее певец заступился за Волочкову на фоне слухов о ее алкоголизме. Шаляпин назвал критиков знаменитости «несчастными людьми, которые сидят без секса, с несварением или без денег».