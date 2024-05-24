Шаляпин назвал критиков Волочковой «несчастными людьми без секса»

Певец Шаляпин заявил, что Волочкову критикуют за алкоголизм нереализованные люди

Российский певец Прохор Шаляпин заступился за балерину Анастасию Волочкову на фоне слухов о ее алкоголизме. Свою позицию он выразил в YouTube-шоу «Подкаст Димова».

Артист заявил, что пользователи сети «сделали крайнюю» из танцовщицы. «Своего родственника, который выпивает, допустим, мы не видим, нет, давайте Волочковой что-то напишем. Такова природа человека», — заявил Шаляпин.

Певец назвал критиков Волочковой «несчастными людьми, которые сидят без секса, с несварением или без денег». Он отметил, что в интернете люди в основном самоутверждаются, при этом не меняя ничего в своей жизни.

Ранее Волочкова сообщила, что совсем не пьет алкоголь и не страдает от пагубного пристрастия к спиртному. По словам балерины, у нее есть зависимость лишь от творчества, а также «от пуант, от балетного зала, от сцены, от зрителей, от аплодисментов, от цветов и от детей».