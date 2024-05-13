Волочкова заявила об отсутствии алкоголя в своей жизни

Волочкова заявила, что совсем не пьет алкоголь и не страдает от зависимости

Российская балерина Анастасия Волочкова ответила на вопрос об алкоголизме. Об этом она заявила в интервью, доступном на YouTube-канале Mint Lilu.

Танцовщица заявила, что домыслы о ее болезни не имеют отношения к реальности, а их распространением занимаются ее завистники. По словам балерины, у нее есть зависимость лишь от творчества, а также «от пуант, от балетного зала, от сцены, от зрителей, от аплодисментов, от цветов и от детей».

«Всем хочется узнать правду. Вот я когда говорю правду, легче сказать: "Она выпила лишний бокал просекко". А я его вообще не пью. Я не пью алкоголь вообще. У меня нет алкоголя в жизни и нет зависимости от алкоголя», — заявила артистка.

Ранее танцовщица опубликовала видео, в подписи к которому с матом обратилась к ненавистникам. Волочкова заявила, что ее недоброжелатели не смогут полететь на Мальдивы за миллион рублей, как это сделала она, а также назвала хейтеров «козлинами», призвав их сходить в тренажерный зал. Позже балерина удалила свой пост и объяснила свое решение.