Путин выступил за выплаты семьям неиспользованных остатков маткапитала

Президент России Владимир Путин поручил внести одно изменение при выплате материнского капитала. Речь идет о перечислении семьям неиспользованных остатков, заявил глава государства на встрече с победителями конкурса «Это у нас семейное», передает ТАСС.

«Ситуация такая известная: после того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать ничего нельзя. Поэтому нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги», — обозначил Путин.

Глава государства предложил начать с суммы в 10 тысяч рублей. «А потом посмотрим, может и другие шаги сделаем», — добавил он.

Путин поручил организовать работу по выплате оставшихся от маткапитала средств российским семьям с детьми.

На сегодняшний день при рождении первого ребенка семья получает выплату в размере 630 тысяч рублей, а сумма маткапитала на второго ребенка составляет 202 тысячи рублей. В феврале 2024 года президент России предложил продлить программу маткапитала минимум до 2030 года и увеличить вдвое налоговый вычет за второго ребенка.