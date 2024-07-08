Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:58, 8 июля 2024Россия

Путин поручил внести одно изменение при выплате материнского капитала

Путин выступил за выплаты семьям неиспользованных остатков маткапитала

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил внести одно изменение при выплате материнского капитала. Речь идет о перечислении семьям неиспользованных остатков, заявил глава государства на встрече с победителями конкурса «Это у нас семейное», передает ТАСС.

«Ситуация такая известная: после того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать ничего нельзя. Поэтому нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги», — обозначил Путин.

Глава государства предложил начать с суммы в 10 тысяч рублей. «А потом посмотрим, может и другие шаги сделаем», — добавил он.

Путин поручил организовать работу по выплате оставшихся от маткапитала средств российским семьям с детьми.

На сегодняшний день при рождении первого ребенка семья получает выплату в размере 630 тысяч рублей, а сумма маткапитала на второго ребенка составляет 202 тысячи рублей. В феврале 2024 года президент России предложил продлить программу маткапитала минимум до 2030 года и увеличить вдвое налоговый вычет за второго ребенка.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане вышли на свободу братья устроивших нападение на синагогу и храм. Все они — сыновья экс-главы района

      Стали известны сроки запуска серийного производства Aurus Senat на водороде

      Саакашвили раскритиковал власти Грузии за строительство порта китайцами

      В Минобороны рассказали об использовании ВСУ химикатов

      В Зоосад Деда Мороза прибыли олени Путина

      Зеленский заявил о разработке механизма сбивания российских ракет Польшей

      Продажи машин одного китайского бренда в России рекордно выросли

      Тренер назвала пять упражнений для ускорения похудения

      Коробку с битым фарфором продали на аукционе за 22 миллиона рублей

      Минобороны заявило о найденной под Авдеевкой лаборатории ВСУ по производству химоружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше