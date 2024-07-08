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13:36, 8 июля 2024Бывший СССР

Ракета HIMARS попала по дому начальника управления Алешкинского округа Херсонской области

Начальник управления Алешкинского округа был ранен при атаке HIMARS по его дому

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Начальник территориального управления Алешкинского округа Херсонской области пострадал при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по его дому. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, пишет ТАСС

По его словам, дом главы территориального управления попал под обстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Помимо чиновника, ранен еще один человек. Отмечается, что им была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что из-за обломков сбитых ракет ВСУ, выпущенных из РСЗО HIMARS, на севере города Мелитополь в Запорожской области загорелась сухая трава.

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      Алевтина Запольская
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