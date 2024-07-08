Разнорабочий пристал к 12-летнему россиянину на речке и попал под следствие

В Подмосковье задержали мужчину, пристававшего к школьнику на речке

В Подмосковье 42-летний разнорабочий домогался 12-летнего школьника, пока тот купался в речке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 6 июля в Красноармейске мальчик пошел купаться на речку Ворю. Там к нему подошел незнакомец и стал восхищаться мастерством плавания ребенка. Мужчина попросил научить его так же. Но сначала он отвел потерпевшего в кусты и начал приставать. Школьник закричал и смог вырваться. Дома он рассказал о произошедшем матери, она обратилась в полицию.

Нападавшего задержали. Выяснилось, что он снимал квартиру в соседнем с мальчиком доме. В отношении мужчины возбудили дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Москве арестовали гражданина Узбекистана, домогавшегося трех несовершеннолетних девочек.