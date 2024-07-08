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16:13, 8 июля 2024Путешествия

Россиян предупредили о последствиях хождения в купальниках по городу

Адвокат Горшков предупредил о штрафах за хождение в купальнике по городу

Фото: Natalia Blauth / Unsplash

Хождение в купальнике по городу может быть чревато штрафом. О последствиях оголения на публике россиян предупредил адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков, его слова приводит «360».

По словам Горшкова, гулять в купальнике по городу не запрещено. «Если все интимные места хоть как-то чем-то прикрыты, не видно ни половых органов, ни груди у женщин, то это формально не будет нарушением общественного порядка», — объяснил адвокат.

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При этом если человек обнажил что-то лишнее, ему может грозить административный штраф в размере около пяти тысяч рублей. Эксперт добавил, что из-за откровенного внешнего вида также могут возникать конфликты. «В Дагестане вас просто не будут обслуживать в кафе, если вы пришли туда в короткой юбке», — привел пример Горшков.

Ранее туристки прошлись по Сочи в откровенной одежде и вызвали гнев местных жителей. На одной из девушек были полупрозрачная накидка и купальник.

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      Мария Борисова
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