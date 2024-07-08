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18:03, 8 июля 2024Путешествия

Россиян закрыли в раскаленном от жары самолете без воды и кондиционера

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Пассажиров Azur Air закрыли в душном самолете без воды и кондиционера. Об этом одна из путешественниц рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел на рейсе из Антальи в Пермь 30 июня. По словам россиянки, людей посадили в самолет, у которого не работали двигатель, система охлаждения и кондиционирования. Пассажиров больше часа продержали в раскаленном от 35-градусной жары лайнере, а затем вернули в терминал.

Участница рейса пожаловалась, что из-за духоты ее подруга дважды упала в обморок — сначала на борту воздушного судна, а потом в аэропорту.

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«Представители авиакомпании не оказывали ни помощи, ни поддержки и вообще не выходили на связь! А на горячей линии просто отвечали, что ничем не могут помочь. Нам даже не предоставили воду», — возмутилась автор ролика.

В тот же день на борту другого самолета Azur Air, следовавшего из Антальи в Москву, стало плохо 12-летней девочке. Из-за духоты в салоне у нее пошла кровь из носа.

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      Мария Борисова
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