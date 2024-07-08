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09:23, 8 июля 2024Забота о себе

Россиянам назвали признаки некачественного мороженого

Рост кристаллов льда назвали одной из главных причин порчи мороженого

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Иногда любимый многими летний десерт вместо желанного наслаждения может принести серьезные проблемы и неприятности. Речь идет о мороженом, в котором могут оказаться растительные жиры, плесень и даже канцерогены, пишет «Пятый канал».

Как рассказали эксперты, из-за нарушений условий хранения даже в лакомстве могут развиться опасные бактерии. После употребления такого продукта можно оказаться в больнице с пищевым отравлением.

Россиянам рассказали, как выявить некачественное мороженое и насколько часто можно его есть, чтобы не навредить здоровью. Основными видами порчи мороженого является окисление жировой фазы и рост кристаллов льда.

«Если это окисление жировой фазы, то ощущается в виде неприятного привкуса. Если очень глубокая порча, то ощущается в виде горьковатого привкуса», — рассказала замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института холодильной промышленности Антонина Творогова.

Кроме того, на качественном продукте должен быть указан вес в граммах, так как объем в миллилитрах не отражает фактическую массу. Если этикетка размыта или стерта, а само мороженое деформировано, то от покупки такого продукта лучше отказаться.

Говоря об оптимальном объеме порции мороженого, эксперты призывают ориентироваться на ряд факторов. По мнению диетологов, тем, кто стремится похудеть, не стоит есть десерт чаще, чем два — три раза в неделю. А еще лучше выбрать менее калорийный аналог любимого десерта. К примеру, сорбет.

Если отказываться от классического мороженого не хочется, то важно обращать внимание на его состав. Чем ближе к концу списка сахар, тем его меньше, резюмировали эксперты.

Ранее диетолог-эндокринолог Елена Щетинина назвала обыкновенный пломбир самым полезным мороженым. По словам эксперта, в нем нет красителей и заменителей жиров. Щетинина также напомнила, что при выборе мороженого следует читать состав продукта.

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      Марина Совина
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