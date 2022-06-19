Диетолог назвала самое полезное мороженое

Диетолог Щетинина назвала обыкновенный пломбир самым полезным мороженым

Диетолог-эндокринолог Елена Щетинина в эфире радио «Говорит Москва» назвала обыкновенный пломбир самым полезным мороженым.

Специалист отметила, что в нем нет красителей и заменителей жиров. По ее словам, при выборе мороженого следует читать состав. Она подчеркнула, что в стандартной рецептуре не используются заменители молочного белка и жира. Врач сообщила, что если мороженое приготовлено по ней, то оно будет считаться наиболее полезным.

«Если говорить о качестве используемых продуктов, то шоколад очень дорог. И, как правило, если его включают, то какой-то минимум. У большинства, к сожалению, жалкое подобие шоколада», — добавила она

Щетинина также призвала аккуратно употреблять мороженое с яркой окраской, посколько для их приготовления используется много красителей. Врач предупредила, что они могут вызвать аллергию.

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