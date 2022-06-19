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Диетолог назвала самое полезное мороженое

Диетолог Щетинина назвала обыкновенный пломбир самым полезным мороженым

Фото: Pixabay

Диетолог-эндокринолог Елена Щетинина в эфире радио «Говорит Москва» назвала обыкновенный пломбир самым полезным мороженым.

Специалист отметила, что в нем нет красителей и заменителей жиров. По ее словам, при выборе мороженого следует читать состав. Она подчеркнула, что в стандартной рецептуре не используются заменители молочного белка и жира. Врач сообщила, что если мороженое приготовлено по ней, то оно будет считаться наиболее полезным.

«Если говорить о качестве используемых продуктов, то шоколад очень дорог. И, как правило, если его включают, то какой-то минимум. У большинства, к сожалению, жалкое подобие шоколада», — добавила она

Щетинина также призвала аккуратно употреблять мороженое с яркой окраской, посколько для их приготовления используется много красителей. Врач предупредила, что они могут вызвать аллергию.

Ранее психолог Риккардо Далле Граве объяснил причину переедания на нервной почве. По его словам, переедание помогает отвлечь внимание от проблем, вызывающих тревогу, и смягчить интенсивные и невыносимые эмоциональные состояния.

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Марина Совина
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