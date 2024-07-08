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11:28, 8 июля 2024Экономика

Россияне набрали рекордное количество ипотеки перед завершением льготной программы

Россияне взяли ипотеки на 777,2 млрд руб. перед завершением льготных программ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В июне 2024 года, перед завершением действия льготной ипотечной программы, банки одобрили россиянам 176,6 тысячи жилищных кредитов на 777,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику аналитической компании Frank RG.

Июнь стал последним месяцем действия основных льготных ипотечных программ в России, а жители страны получили рекордное с начала года количество кредитов. По сравнению с маем выдачи подскочили в количественном выражении на 39 процентов, в денежном — на 44 процента. Год к году прирост по количеству кредитов составил шесть процентов, по объему — 23 процента. Средняя сумма ипотечной ссуды в июне достигла 4,4 миллиона рублей, достигнув максимума за время наблюдений (с 2014 года).

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      Мария Черкасова
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