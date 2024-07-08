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08:04, 8 июля 2024Силовые структуры

Россиянин напился и напал на фельдшера скорой помощи

В Алтайском крае следователи завели дело по факту нападения на фельдшера

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Алтайском крае следователи завели уголовное дело в отношении местного жителя, который выпил алкоголь и напал на фельдшера скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном управлении (СК) России.

Дело возбудили по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на приехавшего на вызов фельдшера и избил его. Он также разбил окна в машине скорой помощи.

11 июня сотрудники правоохранительных органов открыли огонь для задержания петербуржца, который напал с отверткой на фельдшера скорой помощи.

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      Варвара Митина
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