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18:29, 8 июля 2024Силовые структуры

Россиянин нашел на улице гранату и принес ее в полицию

В Твери местный житель принес в полицию найденный на улице муляж гранаты

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Твери местный житель принес в отдел полиции Заволжского района найденную на улице гранату. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает «МК» со ссылкой на источник.

По его словам, днем в понедельник в полицию пришел неизвестный мужчина и выложил на стол предмет, похожий на гранату. Для его проверки в отдел полиции вызвали группу разминирования Войск национальной гвардии (ВНГ) Росгвардии. Специалисты установили, что это не настоящая граната, а муляж. Он не представляет опасности.

Ранее сообщалось, что в Минеральных Водах мужчина решил испугать соседа гранатой и сам подорвался.

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      Анна Габай
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