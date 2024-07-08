Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:10, 8 июля 2024Путешествия

Россиянка получила удар молнией во время отдыха на озере в Казахстане и не выжила

МЧС Казахстана: россиянка не выжила после удара молнии на берегу озера Шалкар

Фото: b5i53 / Shutterstock / Fotodom

Россиянка получила удар молнией во время отдыха в Казахстане и не выжила. Об этом сообщает портал «Халык Юни».

Как уточняет источник, молния попала в женщину 1984 года рождения 7 июля на берегу озера Шалкар. О несчастном случае сообщили в поликлинику поселка Сарыомир, на место происшествия выехал медик.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года:лучшие курорты, цены, как добраться
22 мая 2024

Однако россиянка не выжила из-за тяжести полученных травм. Ее тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В МЧС подчеркнули, что сейчас на всех водоемах Казахстана усилены меры безопасности для отдыхающих. Для профилактики несчастных случаев спасатели проводят разъяснительную работу с местными жителями и туристами.

В Кабардино-Балкарии молния ударила в россиянина во время восхождения на гору-пятитысячник. Из-за плохой погоды эвакуировать мужчину не могут уже вторые сутки.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане вышли на свободу братья устроивших нападение на синагогу и храм. Все они — сыновья экс-главы района

      Стали известны сроки запуска серийного производства Aurus Senat на водороде

      Саакашвили раскритиковал власти Грузии за строительство порта китайцами

      В Минобороны рассказали об использовании ВСУ химикатов

      В Зоосад Деда Мороза прибыли олени Путина

      Зеленский заявил о разработке механизма сбивания российских ракет Польшей

      Продажи машин одного китайского бренда в России рекордно выросли

      Тренер назвала пять упражнений для ускорения похудения

      Коробку с битым фарфором продали на аукционе за 22 миллиона рублей

      Минобороны заявило о найденной под Авдеевкой лаборатории ВСУ по производству химоружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше