Россиянка получила удар молнией во время отдыха на озере в Казахстане и не выжила

Россиянка получила удар молнией во время отдыха в Казахстане и не выжила. Об этом сообщает портал «Халык Юни».
Как уточняет источник, молния попала в женщину 1984 года рождения 7 июля на берегу озера Шалкар. О несчастном случае сообщили в поликлинику поселка Сарыомир, на место происшествия выехал медик.
Однако россиянка не выжила из-за тяжести полученных травм. Ее тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
В МЧС подчеркнули, что сейчас на всех водоемах Казахстана усилены меры безопасности для отдыхающих. Для профилактики несчастных случаев спасатели проводят разъяснительную работу с местными жителями и туристами.
В Кабардино-Балкарии молния ударила в россиянина во время восхождения на гору-пятитысячник. Из-за плохой погоды эвакуировать мужчину не могут уже вторые сутки.