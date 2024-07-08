Россиянка получила удар молнией во время отдыха на озере в Казахстане и не выжила

МЧС Казахстана: россиянка не выжила после удара молнии на берегу озера Шалкар

Россиянка получила удар молнией во время отдыха в Казахстане и не выжила. Об этом сообщает портал «Халык Юни».

Как уточняет источник, молния попала в женщину 1984 года рождения 7 июля на берегу озера Шалкар. О несчастном случае сообщили в поликлинику поселка Сарыомир, на место происшествия выехал медик.

Однако россиянка не выжила из-за тяжести полученных травм. Ее тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В МЧС подчеркнули, что сейчас на всех водоемах Казахстана усилены меры безопасности для отдыхающих. Для профилактики несчастных случаев спасатели проводят разъяснительную работу с местными жителями и туристами.

В Кабардино-Балкарии молния ударила в россиянина во время восхождения на гору-пятитысячник. Из-за плохой погоды эвакуировать мужчину не могут уже вторые сутки.