Российских пилотов частной авиации обвинили в самонадеянности

Глава МАК Сторчевой заявил о плохой подготовке пилотов частной авиации

Инциденты в авиации общего назначения чаще всего являются результатом плохой подготовки пилотов частных самолетов и их самонадеянности. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Межгогсударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой.

Специалист отметил, что экипажи, которые допускают аварии, не всегда могут принимать правильные решения в критические моменты. Также он обвинил владельцев частных лайнеров в слабом контроле за техническим состоянием воздушных судов.

«Такие подходы надо менять. Воздушное судно — это транспорт ответственных и профессиональных людей», — сказал Сторчевой.

Ранее пилотов российского лайнера, летевшего из Мурманска в Москву, попытались ослепить лазером в небе. В момент, когда неизвестные направили луч на кабину экипажа, воздушное судно находилось в районе аэропорта Шереметьево на высоте около 900 метров.