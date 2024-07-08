Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:38, 8 июля 2024Путешествия

Российских пилотов частной авиации обвинили в самонадеянности

Глава МАК Сторчевой заявил о плохой подготовке пилотов частной авиации

Фото: Анна Майорова / ТАСС

Инциденты в авиации общего назначения чаще всего являются результатом плохой подготовки пилотов частных самолетов и их самонадеянности. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Межгогсударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой.

Специалист отметил, что экипажи, которые допускают аварии, не всегда могут принимать правильные решения в критические моменты. Также он обвинил владельцев частных лайнеров в слабом контроле за техническим состоянием воздушных судов.

«Такие подходы надо менять. Воздушное судно — это транспорт ответственных и профессиональных людей», — сказал Сторчевой.

Ранее пилотов российского лайнера, летевшего из Мурманска в Москву, попытались ослепить лазером в небе. В момент, когда неизвестные направили луч на кабину экипажа, воздушное судно находилось в районе аэропорта Шереметьево на высоте около 900 метров.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила ракетами по Киеву. Бомбардировщики совершили обманный маневр и поразили военный завод

      В России спрогнозировали исчезновение слабоалкогольных коктейлей

      Названы вероятные цели визита премьера Индии в Россию

      Путин приехал на завершение выставки «Россия»

      Названа главная ошибка провалившей угон российского Ту-22М3 украинской разведки

      Премьер Индии прилетел в Москву

      Быструю утомляемость назвали симптомом опасных для жизни заболеваний

      Вышедшего из колонии экс-губернатора Белых оправдали

      В Германии призвали Украину ужесточить мобилизацию

      Одну партию не взяли в альянс Орбана в Европарламенте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше