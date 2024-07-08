Российских подростков обвинили в изнасиловании сверстницы в 2022 году

В Тыве следователи обвинили подростков в изнасиловании сверстницы в 2022 году

В Тыве следователи возбудили уголовное дело в отношении трех местных жителей в возрасте 16 лет за изнасилование сверстницы в 2022 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело открыто по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в декабре 2022 года трое несовершеннолетних изнасиловали сверстницу.

Ранее в Московской области полиция задержала двух подростков 15 и 16 лет, надругавшихся над 13-летней девочкой.