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09:33, 8 июля 2024Силовые структуры

Российских подростков обвинили в изнасиловании сверстницы в 2022 году

В Тыве следователи обвинили подростков в изнасиловании сверстницы в 2022 году

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Тыве следователи возбудили уголовное дело в отношении трех местных жителей в возрасте 16 лет за изнасилование сверстницы в 2022 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело открыто по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в декабре 2022 года трое несовершеннолетних изнасиловали сверстницу.

Ранее в Московской области полиция задержала двух подростков 15 и 16 лет, надругавшихся над 13-летней девочкой.

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