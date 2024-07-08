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18:12, 8 июля 2024Интернет и СМИ

Известный российский блогер сломал ребро

Блогер Сатир сломал ребро на съемках шоу «ТрэшКэш: за решеткой»

Кадр: КЛИККЛАК / ВКонтакте

Российский блогер Илья Шабельников, известный как Сатир, получил травму во время съемок шоу «ТрэшКэш: за решеткой». Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру», он сломал ребро.

«Это было очень круто, и это было больно как никогда», — сказал Сатир о травме. Отмечается, что на съемках его неоднократно сильно избивали. Кроме того, в блогера стреляли охранники.

«Сатир говорил, что у него во время съемок была повышенная температура. Тем не менее ему чаще остальных попадались задания, что повышало шансы на получение травмы», — говорится в релизе.

Ранее участник музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин рассказал, что получил травму полового органа во время съемок экстремального шоу. Он заявил, что после сложного испытания некоторое время чувствовал онемение в паху и переживал, что ему придется прибегнуть к хирургическому вмешательству.

В шоу «ТрэшКэш: за решеткой» участники пытаются выбраться из тюрьмы. Им противостоит криминальный авторитет, которого играет комик Саша Малой.

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      Маргарита Щигарева
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