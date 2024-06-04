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08:05, 4 июня 2024Интернет и СМИ

Участник российского экстремального шоу рассказал о травме пениса

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Участник музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин рассказал, что получил травму пениса во время съемок экстремальной передачи. Подробности он раскрыл в подкасте для YouTube-канала «Архив. Данил Доэрти».

Шаляпин заявил, что в одном из шоу на выживании его на 40 минут подвесили на канате, зажав половые органы. «Я думал, что у меня будет операция после этого. (...) Потому что мне там все раздавили», — посетовал он. Певец добавил, что эта часть испытания не вошла в эфир. Он не уточнил, о каком проекте идет речь.

Также Шаляпин вспомнил, что после сложного испытания некоторое время чувствовал онемение в области половых органов. Однако, несмотря на испытанный им страх, их функция не была нарушена, заключил певец. Он уточнил, что сдавал спермограмму, чтобы подтвердить это.

Ранее участница проекта «Последний герой» Ирина Безрукова рассказала, что во время съемок ее укусила ядовитая сколопендра. Актриса вспомнила, что место укуса сильно распухло и приобрело малиновый цвет.

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