Участница известного шоу о выживании рассказала об опасном укусе на съемках

Участница «Последнего героя» Безрукова рассказал об укусе ядовитой сколопендры

Российская актриса, участница известного шоу о выживании «Последний герой» Ирина Безрукова рассказала, что на съемках проекта ее укусила ядовитая сколопендра. Об этом она вспомнила в беседе с изданием «Телепрограмма».

Безрукова напомнила, что снималась в проекте в 2019 году. Актриса призналась, что отчасти из-за опасного укуса решила покинуть проект. «После укуса сколопендры я продержалась еще четыре дня, но это уже было с риском для жизни. Нога стала малинового цвета и распухла очень сильно», — рассказала участница шоу.

Актриса призналась, что позднее ее приглашали в подобный проект, но она отказалась. Безрукова подчеркнула, что это может быть небезопасно для ее здоровья.

Ранее ведущая «Последнего героя» Ксения Бородина рассказала, что у участников нет условий для жизни. В частности, конкурсантам приходится спать под открытым небом.

«Последний герой» начал выходить в 2001 году на канале ОРТ (с 2002 года — Первый канал). В 2018 году проект перезапустили на канале ТВ-3, его ведущей стала актриса Яна Троянова (внесена Минюстом России в реестр иноагентов). В октябре 2023 года стало известно, что на этом посту ее сменит телеведущая Ксения Бородина. В проекте участники соревнуются межу собой за денежный приз, выживая в трудных условиях. Победителем становится последний не выбывший конкурсант.