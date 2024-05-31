Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:43, 31 мая 2024Интернет и СМИ

Участница известного шоу о выживании рассказала об опасном укусе на съемках

Участница «Последнего героя» Безрукова рассказал об укусе ядовитой сколопендры

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская актриса, участница известного шоу о выживании «Последний герой» Ирина Безрукова рассказала, что на съемках проекта ее укусила ядовитая сколопендра. Об этом она вспомнила в беседе с изданием «Телепрограмма».

Безрукова напомнила, что снималась в проекте в 2019 году. Актриса призналась, что отчасти из-за опасного укуса решила покинуть проект. «После укуса сколопендры я продержалась еще четыре дня, но это уже было с риском для жизни. Нога стала малинового цвета и распухла очень сильно», — рассказала участница шоу.

Актриса призналась, что позднее ее приглашали в подобный проект, но она отказалась. Безрукова подчеркнула, что это может быть небезопасно для ее здоровья.

Материалы по теме:
Победители всех сезонов «Битвы экстрасенсов»: чем они занимаются сейчас?
Победители всех сезонов «Битвы экстрасенсов»:чем они занимаются сейчас?
16 мая 2024
«Дом-2» ненавидела и проклинала вся Россия. Как проект дожил до 20-летия и стал феноменом телевидения?
«Дом-2» ненавидела и проклинала вся Россия.Как проект дожил до 20-летия и стал феноменом телевидения?
18 мая 2024

Ранее ведущая «Последнего героя» Ксения Бородина рассказала, что у участников нет условий для жизни. В частности, конкурсантам приходится спать под открытым небом.

«Последний герой» начал выходить в 2001 году на канале ОРТ (с 2002 года — Первый канал). В 2018 году проект перезапустили на канале ТВ-3, его ведущей стала актриса Яна Троянова (внесена Минюстом России в реестр иноагентов). В октябре 2023 года стало известно, что на этом посту ее сменит телеведущая Ксения Бородина. В проекте участники соревнуются межу собой за денежный приз, выживая в трудных условиях. Победителем становится последний не выбывший конкурсант.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов заявил о попытке ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS

      Оценено влияние изменения климата на детей

      Российский производитель салатов начнет выпускать просекко

      Стало известно о состоянии 93-летнего Краско после падения на турнире по футболу

      США обвинили в возникновении теневой экономики

      Рыболов отпустил огромного окуня и лишился девяти миллионов рублей

      Орбан назвал Трампа человеком чести

      53-летняя ведущая показала фигуру в мокром платье с откровенным декольте

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Министр обороны обозначил протяженность отступления ВСУ в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше