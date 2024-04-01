Ведущая популярного российского шоу о выживании раскрыла изнанку проекта

Бородина рассказала, что у участников «Последнего героя» нет условий для жизни

Ведущая популярного российского реалити-шоу о выживании «Последний герой» на канале ТВ-3 Ксения Бородина заявила, что у участников передачи нет условий для жизни. Изнанку проекта она раскрыла в YouTube-проекте «Дерзкая готовка».

«"Последний герой" — это достаточно сложная программа, потому что там действительно в какой-то момент нужно выживать», — отметила Бородина. По ее словам, у участников проекта нет никаких условий для жизни. «Там ребята спят на траве, на песке, около моря, не имеют туалетной бумаги — ничего, это действительно условия выживания», — высказалась она.

Телеведущая рассказала, что осознает, как тяжело приходится участникам «Последнего героя». Она призналась, что никогда не решилась бы участвовать в подобном проекте.

О том, что Бородина стала ведущей «Последнего героя», стало известно в октябре 2023 года. До нее шоу вела актриса Яна Троянова (внесена Минюстом России в реестр иноагентов).

Шоу «Последний герой» начало выходить в 2001 году на ОРТ (с 2002 года — Первый канал). В 2018 году программу перезапустили на телеканале ТВ-3, ведущей стала Троянова. На проекте две команды, живущие в трудных условиях, соревнуются между собой. По результатам испытаний участники шоу выбывают из него. Победителем становится последний оставшийся конкурсант.