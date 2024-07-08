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16:40, 8 июля 2024Россия

Российского подростка избили на глазах у матери из-за прически

В Новосибирске мужчины избили подростка на глазах у его матери из-за прически

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

В Новосибирске мужчины избили 16-летнего подростка на глазах у его матери из-за прически. Об этом стало известно KP.RU.

По информации издания, российский школьник вместе с матерью приехал в СНТ «Кедр», чтобы искупаться. Свои волосы подросток собрал на затылке в небольшой хвостик. Некоторые из отдыхающих нашли это странным и начали атаковать женщину вопросами, поскольку им казалось, что ее сын похож на девочку.

Мужчины были уверены, что мать несовершеннолетнего находится явно не в себе, так как разрешает ребенку ходить в таком виде. В ее адрес поступали нецензурные выражения.

Школьник услышал все это и решил заступиться за мать. Он бросился с кулаками на ее обидчиков, но те оказались сильнее. Они повалили мальчика и стали пинать его ногами по голове и туловищу.

У пострадавшего зафиксировали сотрясение мозга и множество ушибов. Его мать написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в районе Северное Измайлово в Москве подростки избили и закидали камнями прохожего из-за одного замечания.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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